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С рикошетом в ближний угол. Как Яремчук дебютный гол за Брюгге забил

Наши за границей
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Украинцу не понадобилось много времени для первого мяча

С рикошетом в ближний угол. Как Яремчук дебютный гол за Брюгге забил

Фото: twitter.com/ClubBrugge

Новина українською

Вчера "Брюгге" на своем поле разгромил "Серкль Брюгге" (4:0) в матче 7-го тура чемпионата Бельгии.

Четвертый гол во встрече забил украинец Роман Яремчук, для которого это был дебютный поединок за клуб. Форвард вышел на замену на 63-й минуте, а на 83-й отличился забитым мячом.

Напомним, в конце августа Яремчук перешел в "Брюгге" из "Бенфики", подписав четырехлетний контракт. Ранее в Бельгии украинец играл за "Гент".

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Серкль Брюгге
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