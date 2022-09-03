С рикошетом в ближний угол. Как Яремчук дебютный гол за Брюгге забил

Вчера "Брюгге" на своем поле разгромил "Серкль Брюгге" (4:0) в матче 7-го тура чемпионата Бельгии.

Четвертый гол во встрече забил украинец Роман Яремчук, для которого это был дебютный поединок за клуб. Форвард вышел на замену на 63-й минуте, а на 83-й отличился забитым мячом.

Напомним, в конце августа Яремчук перешел в "Брюгге" из "Бенфики", подписав четырехлетний контракт. Ранее в Бельгии украинец играл за "Гент".