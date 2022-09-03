С рикошетом в ближний угол. Как Яремчук дебютный гол за Брюгге забил
Украинцу не понадобилось много времени для первого мяча
Фото: twitter.com/ClubBrugge
Вчера "Брюгге" на своем поле разгромил "Серкль Брюгге" (4:0) в матче 7-го тура чемпионата Бельгии.
Четвертый гол во встрече забил украинец Роман Яремчук, для которого это был дебютный поединок за клуб. Форвард вышел на замену на 63-й минуте, а на 83-й отличился забитым мячом.
Напомним, в конце августа Яремчук перешел в "Брюгге" из "Бенфики", подписав четырехлетний контракт. Ранее в Бельгии украинец играл за "Гент".
???? | Instant impact voor Roman Yaremchuk! ???? #CLUCER pic.twitter.com/qL9RNPvYbQ— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 2, 2022
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