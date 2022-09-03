  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук: Брюгге играет в футбол, который я люблю
В тренде

Яремчук: Брюгге играет в футбол, который я люблю

Наши за границей
(4 голосов)

И это уже помогло ему отличиться

Яремчук: Брюгге играет в футбол, который я люблю

Фото: clubbrugge.be / Автор невідомий

Новина українською

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук прокомментировал первый матч в составе новой команды и дебютный гол:

“Я никогда не забивал здесь (на домашней арене брюссельцев – прим.) за “Гент”, поэтому было приятно, что смог сразу сделать это в составе “Брюгге”. Я всегда делаю все возможное и приятно, когда ты забиваешь в дебютной игре. Хочу помочь команде в чемпионате.

Здесь я могу сделать что-нибудь особенное, это команда с амбициями, которая тоже желает хорошо выступить в Лиге чемпионов. Я должен получше познакомиться со своими товарищами по команде, но "Брюгге" играет в тот футбол, который я люблю", - сказал Яремчук.

Отметим, что Роман провел в своей дебютной игре за “Брюгге” почти пол часа и сумел отличиться забитым мячом.

Следующий матч "сине-черные" проведут уже в Лиге чемпионов. На бельгийцев ждет домашний поединок с "Байером", который запланирован на 7 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Брюгге
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
voetbalnieuws.be

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде