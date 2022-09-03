Яремчук: Брюгге играет в футбол, который я люблю

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук прокомментировал первый матч в составе новой команды и дебютный гол:

“Я никогда не забивал здесь (на домашней арене брюссельцев – прим.) за “Гент”, поэтому было приятно, что смог сразу сделать это в составе “Брюгге”. Я всегда делаю все возможное и приятно, когда ты забиваешь в дебютной игре. Хочу помочь команде в чемпионате.

Здесь я могу сделать что-нибудь особенное, это команда с амбициями, которая тоже желает хорошо выступить в Лиге чемпионов. Я должен получше познакомиться со своими товарищами по команде, но "Брюгге" играет в тот футбол, который я люблю", - сказал Яремчук.