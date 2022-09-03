Яремчук: Брюгге играет в футбол, который я люблю
И это уже помогло ему отличиться
Фото: clubbrugge.be / Автор невідомий
Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук прокомментировал первый матч в составе новой команды и дебютный гол:
“Я никогда не забивал здесь (на домашней арене брюссельцев – прим.) за “Гент”, поэтому было приятно, что смог сразу сделать это в составе “Брюгге”. Я всегда делаю все возможное и приятно, когда ты забиваешь в дебютной игре. Хочу помочь команде в чемпионате.
Здесь я могу сделать что-нибудь особенное, это команда с амбициями, которая тоже желает хорошо выступить в Лиге чемпионов. Я должен получше познакомиться со своими товарищами по команде, но "Брюгге" играет в тот футбол, который я люблю", - сказал Яремчук.
Отметим, что Роман провел в своей дебютной игре за “Брюгге” почти пол часа и сумел отличиться забитым мячом.
Следующий матч "сине-черные" проведут уже в Лиге чемпионов. На бельгийцев ждет домашний поединок с "Байером", который запланирован на 7 сентября.
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