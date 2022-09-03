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Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Ливерпулем

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Виталий сыграет с первых минут

Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Ливерпулем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в матче 6-го тура АПЛ встретятся "Эвертон" и "Ливерпуль". Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

В стартовом составе "ирисок" на поле появится украинский защитник Виталий Миколенко. Этот поединок станет для игрока шестым из шести возможных в текущем сезоне.

Состав "Эвертона": Пикфорд, Паттерсон, Тарковский, Коуди, Миколенко, Онана, Дэвис, Ивоби, Гордон, Грей, Мопе.

Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Ливерпулем - изображение 1

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Виталий Миколенко
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