Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Ливерпулем

Сегодня в матче 6-го тура АПЛ встретятся "Эвертон" и "Ливерпуль". Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

В стартовом составе "ирисок" на поле появится украинский защитник Виталий Миколенко. Этот поединок станет для игрока шестым из шести возможных в текущем сезоне.

Состав "Эвертона": Пикфорд, Паттерсон, Тарковский, Коуди, Миколенко, Онана, Дэвис, Ивоби, Гордон, Грей, Мопе.