Игнатенко вернулся в стартовый состав Бордо

В рамках седьмого тура французской Лиги 2 ФК "Париж" встретится с "Бордо". В стартовом составе "жирондинцев" в основном составе появится украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

Он пропускал предыдущий тур, хотя вышел с первых минут во всех предыдущих матчах этого сезона. На данный момент в его активе один забитый гол и в пассиве три желтых карточки.

Перед сегодняшней встречей "Бордо" идет на шестом месте в турнирной таблице. Правда, подопечные Давида Гайона уступают первому "Амьену" всего тремя очками с одним матчем в запасе.

Поединок между “ФК Париж” и “жирондинцами” начнется в 16:00.