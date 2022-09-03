  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Игнатенко вернулся в стартовый состав Бордо
В тренде

Игнатенко вернулся в стартовый состав Бордо

Наши за границей
(1 голосов)

Впереди – поединок против столичной команды

Игнатенко вернулся в стартовый состав Бордо

Твіттер Бордо/Автор невідомий

Новина українською

В рамках седьмого тура французской Лиги 2 ФК "Париж" встретится с "Бордо". В стартовом составе "жирондинцев" в основном составе появится украинский полузащитник Даниил Игнатенко.

Он пропускал предыдущий тур, хотя вышел с первых минут во всех предыдущих матчах этого сезона. На данный момент в его активе один забитый гол и в пассиве три желтых карточки.

Перед сегодняшней встречей "Бордо" идет на шестом месте в турнирной таблице. Правда, подопечные Давида Гайона уступают первому "Амьену" всего тремя очками с одним матчем в запасе.

Поединок между “ФК Париж” и “жирондинцами” начнется в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бордо Париж Даниил Игнатенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде