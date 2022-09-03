Игнатенко вернулся в стартовый состав Бордо
Впереди – поединок против столичной команды
Твіттер Бордо/Автор невідомий
В рамках седьмого тура французской Лиги 2 ФК "Париж" встретится с "Бордо". В стартовом составе "жирондинцев" в основном составе появится украинский полузащитник Даниил Игнатенко.
Он пропускал предыдущий тур, хотя вышел с первых минут во всех предыдущих матчах этого сезона. На данный момент в его активе один забитый гол и в пассиве три желтых карточки.
Перед сегодняшней встречей "Бордо" идет на шестом месте в турнирной таблице. Правда, подопечные Давида Гайона уступают первому "Амьену" всего тремя очками с одним матчем в запасе.
Поединок между “ФК Париж” и “жирондинцами” начнется в 16:00.
Популярное сейчас
- Стали известны сроки контракта бывшего лидера Металлиста с Днепр-1
- На просмотре в Заре находится бывший защитник Шахтера и сборной Украины
- Вторая победа Шахтера, Динамо подписывает легионера. Главные новости за 2 сентября
- Коноплянка впервые за два года забил в официальном матче
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
Новости по теме
- 07:13 Украинские Отмененный матч сборной, соперники Динамо в ЛЧ, решение Мбаппе. Главные новости за 21 мая
- 06:31 Украинские Позор Реала в Эль Класико, дебют Монзуль в Серии А, поддержка Бекхэма. Главные новости за 20 марта
- 15:57 Украинские Игнатенко сыграл 22 минуты против ПСЖ. Во время выхода на поле весь стадион в Париже скандировал его фамилию