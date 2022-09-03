Коноплянка эффектным ударом со штрафного забивает за Краковию в чемпионате

Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка забил свой первый гол в чемпионате Польши. Этот гол – лишь второй для украинца в новой команде. Ранее он забил лишь однажды: в кубке страны "Лагуву".

Ależ gra ta @MKSCracoviaSSA! ???? Najpierw Konoplyanka cudownie uderza z wolnego, a chwilę później na 2-0 podwyższa Rakoczy po cudownej akcji! ????



⚽ To jeszcze nie koniec! Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/ixpJ8ANoqn pic.twitter.com/6RYmlaT5nm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 3, 2022

Матч с "Ракувом" стал для Коноплянки лишь четвертым в текущем сезоне. Первые четыре тура Евгений пропустил из-за травмы. В прошлом же туре он не попал в стартовый состав, однако всего спустя три дня сыграл в кубке – из забил.

Другой украинский вингер из чемпионата Польши, Владислав Кочергин, проводит более удачный сезон. Игроку "Ракува" уже удалось забить четыре гола и отдать ассист в тринадцати матчах во всех турнирах. К сожалению, сегодня он пока отличиться не успел.