  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коноплянка эффектным ударом со штрафного забивает за Краковию в чемпионате
В тренде

Коноплянка эффектным ударом со штрафного забивает за Краковию в чемпионате

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Евгений забил Ракуву – команде Владислава Кочергина

Коноплянка эффектным ударом со штрафного забивает за Краковию в чемпионате

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка забил свой первый гол в чемпионате Польши. Этот гол – лишь второй для украинца в новой команде. Ранее он забил лишь однажды: в кубке страны "Лагуву".

Матч с "Ракувом" стал для Коноплянки лишь четвертым в текущем сезоне. Первые четыре тура Евгений пропустил из-за травмы. В прошлом же туре он не попал в стартовый состав, однако всего спустя три дня сыграл в кубке – из забил.

Другой украинский вингер из чемпионата Польши, Владислав Кочергин, проводит более удачный сезон. Игроку "Ракува" уже удалось забить четыре гола и отдать ассист в тринадцати матчах во всех турнирах. К сожалению, сегодня он пока отличиться не успел.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
03.09.2022 в 22:11
Майстерність не проп'єш...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде