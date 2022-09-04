Миколенко получил среднюю оценку за игру против Ливерпуля
Первый сухой матч для "ирисок" в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашнее мерсисайдское дерби между “Эвертоном” и “Ливерпулем” на “Гудисон Парк” завершилось нулевой ничьей, хотя и было богатым на моменты.
Украинский левый защитник Виталий Миколенко в шестой раз подряд в АПЛ вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут. Аналитический портал WhoScored оценил старания украинца оценкой 6,8, SofaScore поставил игроку сборной Украины 7,0. Это, соответственно, седьмая и шестая оценка “Эвертона” в этом матче среди всех исполнителей. Миколенко выполнил три подката, а точность его передач составила 67% (20 из 30).
Лучшим игроком поединка стал голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд - с этим согласились сразу оба вышеупомянутых статистических портала. В его активе восемь сэйвов за 90 минут и первый в сезоне клиншит.
Отметим, что “Эвертон” после шести туров идет на 16 месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас у "ирисок" четырехматчевая ничейная серия в чемпионате.
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