Миколенко получил среднюю оценку за игру против Ливерпуля

Вчерашнее мерсисайдское дерби между “Эвертоном” и “Ливерпулем” на “Гудисон Парк” завершилось нулевой ничьей, хотя и было богатым на моменты.

Украинский левый защитник Виталий Миколенко в шестой раз подряд в АПЛ вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут. Аналитический портал WhoScored оценил старания украинца оценкой 6,8, SofaScore поставил игроку сборной Украины 7,0. Это, соответственно, седьмая и шестая оценка “Эвертона” в этом матче среди всех исполнителей. Миколенко выполнил три подката, а точность его передач составила 67% (20 из 30).

Лучшим игроком поединка стал голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд - с этим согласились сразу оба вышеупомянутых статистических портала. В его активе восемь сэйвов за 90 минут и первый в сезоне клиншит.

Отметим, что “Эвертон” после шести туров идет на 16 месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас у "ирисок" четырехматчевая ничейная серия в чемпионате.