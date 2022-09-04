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Зинченко отправился с Арсеналом на матч против МЮ. Артета ранее заявил, что у украинца травма

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Зинченко отправился с Арсеналом на матч против МЮ. Артета ранее заявил, что у украинца травма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легионер "Арсенала" Александр Зинченко отправился вместе с командой на выездной матч шестого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

На предматчевой пресс-конференции наставник "канониров" Микель Артета заявил, что Зинченко еще не восстановился от повреждения. Александр не занимался в общей группе накануне и должен был пропустить поединок с "манкунианцами".

А вот по поводу голкипера Рамсдейла и полузащитника Эдегора испанский тренер сообщил, что они уже залечили травмы. Эта двойка тоже прибыла в Манчестер вместе с командой.

Отметим, что Зинченко выходил в стартовом составе в трех первых матчах АПЛ в этом сезоне. После этого он пропустил два поединка из-за травмы. На месте Александра играл Киран Тирни.

"Манчестер Юнайтед" встретится с "Арсеналом" сегодня, 4 сентября, в 18.30. Матч состоится на "Олд Траффорд".

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Источник:
Evening Standart

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