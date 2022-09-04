Коваленко второй раз подряд выйдет в старте Специи на матч Серии А
На этот раз соперник другого уровня
Фото: calciospezia
В рамках пятого тура итальянской Серии А "Специя" встретится с "Болоньей" на домашнем стадионе "Альберто Пикко". В стартовом составе хозяев в центре поля выйдет Виктор Коваленко.
Это будет его второе появление с первых минут. В прошлую среду украинец сыграл 59 минут против "Ювентуса". Кроме этого, первый тур Серии А Коваленко пропустил из-за травмы, а во втором и третьем выходил на замену.
Перед этим матчем "Специя" идет 13 в турнирной таблице, а "Болонья" занимает 16 место. Между командами разрыв всего в два очка.
Старт встречи запланирован на 16:00.
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