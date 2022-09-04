Коваленко второй раз подряд выйдет в старте Специи на матч Серии А

В рамках пятого тура итальянской Серии А "Специя" встретится с "Болоньей" на домашнем стадионе "Альберто Пикко". В стартовом составе хозяев в центре поля выйдет Виктор Коваленко.

Это будет его второе появление с первых минут. В прошлую среду украинец сыграл 59 минут против "Ювентуса". Кроме этого, первый тур Серии А Коваленко пропустил из-за травмы, а во втором и третьем выходил на замену.

Перед этим матчем "Специя" идет 13 в турнирной таблице, а "Болонья" занимает 16 место. Между командами разрыв всего в два очка.

Старт встречи запланирован на 16:00.