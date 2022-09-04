У Зинченко – худшая оценка за матч Арсенала с МЮ
Украинец провалил первый матч после травмы
Фото: journalbreak
Александр Зинченко вернулся в стартовый состав лондонского "Арсенала" после получения небольшой травмы. Первая игра украинца выпала на матч против "Манчестер Юнайтед", который "канониры" проиграли 1:3.
Зинченко провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на форварда Эдди Нкетиа. К сожалению, возвращение украинца вышло неудачным, поскольку он получил самую низкую оценку в обоих командах, как от портала whoscored (5.9), так и от сайта sofascore (6.3).
Перед матчем с "Ман Юнайтед" считалось, что Александр не успеет восстановится, и пропустит вторую игру подряд. Однако, Микель Артета принял удивительное решение, выпустив украинца сразу в основе.
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