У Зинченко – худшая оценка за матч Арсенала с МЮ

Александр Зинченко вернулся в стартовый состав лондонского "Арсенала" после получения небольшой травмы. Первая игра украинца выпала на матч против "Манчестер Юнайтед", который "канониры" проиграли 1:3.

Зинченко провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на форварда Эдди Нкетиа. К сожалению, возвращение украинца вышло неудачным, поскольку он получил самую низкую оценку в обоих командах, как от портала whoscored (5.9), так и от сайта sofascore (6.3).

Перед матчем с "Ман Юнайтед" считалось, что Александр не успеет восстановится, и пропустит вторую игру подряд. Однако, Микель Артета принял удивительное решение, выпустив украинца сразу в основе.