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У Зинченко – худшая оценка за матч Арсенала с МЮ

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец провалил первый матч после травмы

У Зинченко – худшая оценка за матч Арсенала с МЮ

Фото: journalbreak

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко вернулся в стартовый состав лондонского "Арсенала" после получения небольшой травмы. Первая игра украинца выпала на матч против "Манчестер Юнайтед", который "канониры" проиграли 1:3.

Зинченко провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на форварда Эдди Нкетиа. К сожалению, возвращение украинца вышло неудачным, поскольку он получил самую низкую оценку в обоих командах, как от портала whoscored (5.9), так и от сайта sofascore (6.3).

У Зинченко – худшая оценка за матч Арсенала с МЮ - изображение 1

Перед матчем с "Ман Юнайтед" считалось, что Александр не успеет восстановится, и пропустит вторую игру подряд. Однако, Микель Артета принял удивительное решение, выпустив украинца сразу в основе.

У Зинченко – худшая оценка за матч Арсенала с МЮ - изображение 2
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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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RockNRoLLa (IF)
04.09.2022 в 23:16
Клікбейт ппц) половина команди з такою ж оцінкою, але ж треба написати про Зіну
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kukarekin (Одесса)
04.09.2022 в 22:05
К сожалению так и есть! Были потери с его стороны, первый гол его вина...
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