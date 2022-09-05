Эффектно. Цитаишвили оформил дебютный ассист в чемпионате Польши

В воскресенье, 4 сентября, "Лех" на своем поле принимал "Видзев" (2:0) в рамках 8-го тура чемпионата Польши. В данном поединке принял участие и полузащитник хозяев Георгий Цитаишвили, который принадлежит киевскому "Динамо". Цитаишвили вышел на замену на 64-й минуте встречи при счете 0:0.

"Лех" открыл счет за десять минут до конца поединка благодаря голу португальского нападающего Жоау Амарала. Ко второму забитому мячу приобщился Цитаишвили - грузинский хавбек отобрал мяч у соперника и отдал голевую передачу на форварда Исхака. Это результативное действие стало для Георгия первым в чемпионате.

В этом сезоне Цитаишвили провел 14 матчей за "Лех" во всех турнирах.