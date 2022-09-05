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"Провел выдающуюся игру против Салаха". Лэмпард высоко оценил действия Миколенко

Наши за границей
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Украинец прогрессирует в АПЛ

"Провел выдающуюся игру против Салаха". Лэмпард высоко оценил действия Миколенко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высоко оценил игру защитника Виталия Миколенко в матче 6-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:0) в противостоянии с Мохамедом Салахом.

"Я должен сильно похвалить обоих фулбеков, каждого по-своему. Что касается Мико (Мколенко – прим.), то мы не можем себе представить то, с чем ему приходится справляться за пределами поля. Он справляется с этим невероятно хорошо, если учесть, что происходит у него дома.

Когда я сюда пришел, он был здесь недолго. У меня был вопрос: "Пригоден ли он для этой лиги?" Я сидел и разговаривал с ним, много просматривал нарезки его игры с прошлого года.

Это было для того, чтобы показать причины, почему мы его подписали. И я увидел, как он прибавил в игре в обороне и в атаке. Сегодня он противостоял одному из лучших (Салаху – прим.). Я считаю, что Миколенко провел выдающуюся игру против него" – сказал Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Виталий Миколенко
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
05.09.2022 в 17:35
Это хорошо, но в АПЛ недостаточно быть хорошим защитником, надо и в атаке хорошо себя проявлять, поэтому болельщики им не до конца довольны, нужны голевые пасы и голы
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