"Провел выдающуюся игру против Салаха". Лэмпард высоко оценил действия Миколенко
Украинец прогрессирует в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высоко оценил игру защитника Виталия Миколенко в матче 6-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (0:0) в противостоянии с Мохамедом Салахом.
"Я должен сильно похвалить обоих фулбеков, каждого по-своему. Что касается Мико (Мколенко – прим.), то мы не можем себе представить то, с чем ему приходится справляться за пределами поля. Он справляется с этим невероятно хорошо, если учесть, что происходит у него дома.
Когда я сюда пришел, он был здесь недолго. У меня был вопрос: "Пригоден ли он для этой лиги?" Я сидел и разговаривал с ним, много просматривал нарезки его игры с прошлого года.
Это было для того, чтобы показать причины, почему мы его подписали. И я увидел, как он прибавил в игре в обороне и в атаке. Сегодня он противостоял одному из лучших (Салаху – прим.). Я считаю, что Миколенко провел выдающуюся игру против него" – сказал Лэмпард.
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