Коноплянка попал в символическую сборную 8-го тура Экстраклясы

Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка попал в команду недели восьмого тура чемпионата Польши по версии портала SofaScore.

32-летний футболист красивым ударом со штрафного открыл счет в матче с "Ракувом" (3:0). Действия украинца оценили в 8.0 балла. Для Коноплянки это был лишь второй гол в польской команде. В этом сезоне Евгений отыграл четыре поединка. Первые четыре тура он пропустил из-за травмы.

Напомним, Коноплянка перешел в "Краковию" из донецкого "Шахтера" в феврале в статусе свободного агента.