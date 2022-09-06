Коноплянка попал в символическую сборную 8-го тура Экстраклясы
Евгений оказался среди одиннадцати лучших
Фото: cracovia.pl
Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка попал в команду недели восьмого тура чемпионата Польши по версии портала SofaScore.
32-летний футболист красивым ударом со штрафного открыл счет в матче с "Ракувом" (3:0). Действия украинца оценили в 8.0 балла. Для Коноплянки это был лишь второй гол в польской команде. В этом сезоне Евгений отыграл четыре поединка. Первые четыре тура он пропустил из-за травмы.
Напомним, Коноплянка перешел в "Краковию" из донецкого "Шахтера" в феврале в статусе свободного агента.
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Источник:SofaScore
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
06.09.2022 в 11:38
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