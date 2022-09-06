Лунин: Считаю, что воспользовался всеми своими шансами в Реале, как мог

Голкипер " Реала " Андрей Лунин рассказал, почему он принял решение остаться в мадридской команде.

– Ты сказал, что у тебя есть мечта стать номером 1 в "Реале". Я так вижу, что ты к ней идешь.

– Если коротко, то я уже 2 года отработал, имел определенные шансы. И в официальных матчах, и на предсезонных подготовках. Считаю, что воспользовался всеми так, как мог. Не хочу, чтобы эти 2 года просто пропали впустую. Хочу работать, а там как жизнь сложится… Никто не знает, что будет через год-два. Хочу добиться своих мечт.

– Почему вот, например, тренироваться в "Реале" – это топ? Почему не перейти в условный "Вест Хэм" и "Наполи" и играть там?

- Не буду говорить, что лучше так или иначе. По сравнению со многими клубами мира, тренировка в Мадриде имеет большее давление, интенсивность, мастерство. Здесь ты можешь получить гораздо больше. Не говорю о каких-то топах, стоящих рядом с "Реалом", но скажем так, тренировка Мадрида и определенные матчи преобладают над многими другими командами. Согласен, что играть на постоянной основе – это другое, но надо понимать, что есть много подводных камней.