  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин: Считаю, что воспользовался всеми своими шансами в Реале, как мог
В тренде

Лунин: Считаю, что воспользовался всеми своими шансами в Реале, как мог

Наши за границей
(2 голосов)

Кипер рассказал, почему он принял решение остаться в мадридском клубе

Лунин: Считаю, что воспользовался всеми своими шансами в Реале, как мог

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал, почему он принял решение остаться в мадридской команде.

– Ты сказал, что у тебя есть мечта стать номером 1 в "Реале". Я так вижу, что ты к ней идешь.

– Если коротко, то я уже 2 года отработал, имел определенные шансы. И в официальных матчах, и на предсезонных подготовках. Считаю, что воспользовался всеми так, как мог. Не хочу, чтобы эти 2 года просто пропали впустую. Хочу работать, а там как жизнь сложится… Никто не знает, что будет через год-два. Хочу добиться своих мечт.

– Почему вот, например, тренироваться в "Реале" – это топ? Почему не перейти в условный "Вест Хэм" и "Наполи" и играть там?

- Не буду говорить, что лучше так или иначе. По сравнению со многими клубами мира, тренировка в Мадриде имеет большее давление, интенсивность, мастерство. Здесь ты можешь получить гораздо больше. Не говорю о каких-то топах, стоящих рядом с "Реалом", но скажем так, тренировка Мадрида и определенные матчи преобладают над многими другими командами. Согласен, что играть на постоянной основе – это другое, но надо понимать, что есть много подводных камней.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Київський Торт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде