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The Sun: Зинченко входит в тройку самых оплачиваемых игроков Арсенала

Наши за границей
(1 голосов)

Выше только Жезус и Партей

The Sun: Зинченко входит в тройку самых оплачиваемых игроков Арсенала

Фото: SPORTbible

Новина українською

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков лондонского клуба.

Об этом сообщает известный британский таблоид The Sun.

Издание утверждает, что недельная зарплата украинца составляет 150 тысяч фунтов. В год Зинченко зарабатывает 7,8 миллионов фунтов.

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Такеж отмечается, что выше зарплата в "Арсенале" только у двух игроков — у Габриэла Жезуса (13,78 млн фунтов) и Томаса Партея, годовая заработная плата которого составляет 10,4 миллиона фунтов.

Напомним, что Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" в июле. Футболист заключил с "канонирами" четырехлетний контракт.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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bato74
07.09.2022 в 19:35
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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