The Sun: Зинченко входит в тройку самых оплачиваемых игроков Арсенала

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков лондонского клуба.

Об этом сообщает известный британский таблоид The Sun.

Издание утверждает, что недельная зарплата украинца составляет 150 тысяч фунтов. В год Зинченко зарабатывает 7,8 миллионов фунтов.

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Такеж отмечается, что выше зарплата в "Арсенале" только у двух игроков — у Габриэла Жезуса (13,78 млн фунтов) и Томаса Партея, годовая заработная плата которого составляет 10,4 миллиона фунтов.

Напомним, что Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" в июле. Футболист заключил с "канонирами" четырехлетний контракт.