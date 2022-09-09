Вратарь Шерифа Максим Коваль сделал ассист в матче Лиги Европы против Омонии

Вратарь "Шерифа" Максим Коваль отдал голевую передачу на второй минуте встречи против "Омонии" (3:0) в Лиге Европы. Гол забил Рашид Аканби.

Максим Коваль выбил мяч почти до штрафной "Омонии", а нападающий завершил атаку точным ударом в створ.

Коваль перешел этим летом из "Аль-Фатеха" на правах свободного агента.

Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 800 тысяч евро.