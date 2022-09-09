Вратарь Шерифа Максим Коваль сделал ассист в матче Лиги Европы против Омонии
Ещё и отстоял "на сухо"
Фото: ФК Шериф
Вратарь "Шерифа" Максим Коваль отдал голевую передачу на второй минуте встречи против "Омонии" (3:0) в Лиге Европы. Гол забил Рашид Аканби.
Максим Коваль выбил мяч почти до штрафной "Омонии", а нападающий завершил атаку точным ударом в створ.
Коваль перешел этим летом из "Аль-Фатеха" на правах свободного агента.
Transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 800 тысяч евро.
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