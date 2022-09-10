Руй Кошта: За первые недели войны Яремчук похудел на 6 килограммов

Президент "Бенфики" Руй Кошта дал комментарий после перехода Романа Яремчука к Брюгге.

"Яремчук заслуживает благодарности за весь труд в "Бенфике". Люди даже не знают, что он пережил за последний сезон, когда война и его родители в центре всего! За первые недели войны Яремчук похудел на 6 килограммов.

Он всегда тренировался в отличном настроении, но ему было тяжело делать то, что он умеет, что обусловлено этими факторами. Для него появилась возможность у Бельгии, и мы поняли, что это самый лучший вариант", - сказал Кошта.