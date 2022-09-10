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Руй Кошта: За первые недели войны Яремчук похудел на 6 килограммов

Наши за границей
(1 голосов)

Роман искренне переживал за свою страну и родных

Руй Кошта: За первые недели войны Яремчук похудел на 6 килограммов

Фото: FootballTransfers

Новина українською

Президент "Бенфики" Руй Кошта дал комментарий после перехода Романа Яремчука к Брюгге.

"Яремчук заслуживает благодарности за весь труд в "Бенфике". Люди даже не знают, что он пережил за последний сезон, когда война и его родители в центре всего! За первые недели войны Яремчук похудел на 6 килограммов.

Он всегда тренировался в отличном настроении, но ему было тяжело делать то, что он умеет, что обусловлено этими факторами. Для него появилась возможность у Бельгии, и мы поняли, что это самый лучший вариант", - сказал Кошта.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Руй Кошта война с Россией
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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A.l.e.x. (Київ)
10.09.2022 в 15:57
Цікаво наскільки він схуд, коли нещодавно фотогафувався із російським свіваком Бастою, який співає пісні про те як "крымский мост соединил два берега россии".
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