Руй Кошта: За первые недели войны Яремчук похудел на 6 килограммов
Роман искренне переживал за свою страну и родных
Фото: FootballTransfers
Президент "Бенфики" Руй Кошта дал комментарий после перехода Романа Яремчука к Брюгге.
"Яремчук заслуживает благодарности за весь труд в "Бенфике". Люди даже не знают, что он пережил за последний сезон, когда война и его родители в центре всего! За первые недели войны Яремчук похудел на 6 килограммов.
Он всегда тренировался в отличном настроении, но ему было тяжело делать то, что он умеет, что обусловлено этими факторами. Для него появилась возможность у Бельгии, и мы поняли, что это самый лучший вариант", - сказал Кошта.
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Источник:A Bola
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Комментарии (1)
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A.l.e.x. (Київ)
10.09.2022 в 15:57
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