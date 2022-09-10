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Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн. Видео

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Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн. Видео

Фото: Arab News

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко забил свой первый гол за "Аль-Айн" из чемпионата ОАЭ. Это произошло в матче против "Аль-Зафры" из города Мадинат-Зайед.

Украинец забил на 35-й минуте игры, к тому моменту "Аль-Айн" уже вел в счете 2:0 благодаря дублю тоголезца Коджо Фо До Лабы. В конце первого тайма он смог забить свой третий гол в матче.

Всего, с момента перехода в "Аль-Айн", Ярмоленко успел провести лишь один матч – против "Аджмана". Андрей отыграл все 90 минут, однако не сделал результативных действий. Украинец перешел в "Аль-Айн" 13 июля бесплатным агентом.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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