Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн. Видео

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко забил свой первый гол за "Аль-Айн" из чемпионата ОАЭ. Это произошло в матче против "Аль-Зафры" из города Мадинат-Зайед.

Here’s Yarmolenko’s FIRST goal for Al-Ain



It’s only his second appearance of the season



His side lead 3-0 inside the first 40’



????????⚽️???????? pic.twitter.com/QP7fxeeEqo — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 10, 2022

Украинец забил на 35-й минуте игры, к тому моменту "Аль-Айн" уже вел в счете 2:0 благодаря дублю тоголезца Коджо Фо До Лабы. В конце первого тайма он смог забить свой третий гол в матче.

Всего, с момента перехода в "Аль-Айн", Ярмоленко успел провести лишь один матч – против "Аджмана". Андрей отыграл все 90 минут, однако не сделал результативных действий. Украинец перешел в "Аль-Айн" 13 июля бесплатным агентом.