Яремчук впервые вышел в старте Брюгге

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде играет против "Серезьены".

В стартовом составе гостей поля вышел Роман Яремчук. Это первое появление украинского форварда в старте "черно-синих".

До этого поединка 26-летний нападающий дважды выходил на замену и отметился одним забитым мячом.