Яремчук впервые вышел в старте Брюгге
До этого было два выхода со скамейки запасных
Фото: twitter.com/ClubBrugge
В матче 8-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде играет против "Серезьены".
В стартовом составе гостей поля вышел Роман Яремчук. Это первое появление украинского форварда в старте "черно-синих".
До этого поединка 26-летний нападающий дважды выходил на замену и отметился одним забитым мячом.
Today's team to face Seraing! ???? #SerClu pic.twitter.com/kySgquWrQ8— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 10, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Холодный душ для горняков. Брагару открывает счет в игре с Шахтером
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Легенда Шахтера вошла в тренерский штаб российского клуба
- The Sun: Зинченко входит в тройку самых оплачиваемых игроков Арсенала
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти