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Яремчук впервые вышел в старте Брюгге

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До этого было два выхода со скамейки запасных

Яремчук впервые вышел в старте Брюгге

Фото: twitter.com/ClubBrugge

Новина українською

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде играет против "Серезьены".

В стартовом составе гостей поля вышел Роман Яремчук. Это первое появление украинского форварда в старте "черно-синих".

До этого поединка 26-летний нападающий дважды выходил на замену и отметился одним забитым мячом.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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