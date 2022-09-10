Яремчук оформил первые ассисты в футболке Брюгге
В 3-м поединке отметился дублем из голевых передач
Фото: CLUB BRUGGE KV
В матче 8-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде играет против "Серезьены".
Роман Яремчук вышел впервые в стартовом составе "черно-синих" и отметился голевой передачей. На 52-й минуте встречи украинский форвард оформил ассист и помог канадцу Кайлу Ларину открыть счет. Эта голевая передача стала первой для 26-летнего нападающего в футболке "Брюгге".
А спустя 17 минут Яремчук оформил дубль из результативных передач, отдав на гол Хансу Ванакену.
Ранее в двух встречах Роман выходил на замену и отметился забитым мячем.
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