  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский второй раз подряд выйдет в старте против новичка Серии А
В тренде

Малиновский второй раз подряд выйдет в старте против новичка Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан снова сыграет с первых минут

Малиновский второй раз подряд выйдет в старте против новичка Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках шестого тура итальянской Серии А "Аталанта" встретится с "Кремонезе". Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "бергамасков" на эту домашнюю для них встречу.

Для игрока этот поединок станет вторым подряд с первых минут. В прошлом туре украинец вышел в основе на матч также против новичка Серии А – каким также является “Кремонезе” – “Монцы”. В общей сложности на счету Малиновского один гол и один ассист в пяти встречах этого сезона.

Отметим, что "Аталанта" занимает третье место в Серии А, уступая лидерам "Наполи" и "Милану" одним очком. Правда, у "бергамасков" есть как раз сегодняшний матч в запасе.

Поединок между "Аталантой" и "Кремонезе" начнется в 13:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Кремонезе (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде