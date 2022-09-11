Малиновский второй раз подряд выйдет в старте против новичка Серии А

В рамках шестого тура итальянской Серии А "Аталанта" встретится с "Кремонезе". Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "бергамасков" на эту домашнюю для них встречу.

Для игрока этот поединок станет вторым подряд с первых минут. В прошлом туре украинец вышел в основе на матч также против новичка Серии А – каким также является “Кремонезе” – “Монцы”. В общей сложности на счету Малиновского один гол и один ассист в пяти встречах этого сезона.

Отметим, что "Аталанта" занимает третье место в Серии А, уступая лидерам "Наполи" и "Милану" одним очком. Правда, у "бергамасков" есть как раз сегодняшний матч в запасе.

Поединок между "Аталантой" и "Кремонезе" начнется в 13:30.