Яремчук попал в символическую сборную тура в чемпионате Бельгии
Так держать!
Фото: clubbrugge.be
Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук успешно вернулся в чемпионат Бельгии. 26-летний украинец был включен в символическую сборную 8-го тура Лиги Жюпиле.
В матче против "Серезьены", сыгранный 10 сентября, украинский форвард отличился двумя голевыми передачами и получил от SofaScore оценку 7.8. Для Романа это были первые результативные действия в составе "черно-синих".
Напомним, этим летом Роман Яремчук перешел из "Бенфики" в "Брюгге".
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