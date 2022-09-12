Яремчук попал в символическую сборную тура в чемпионате Бельгии

Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук успешно вернулся в чемпионат Бельгии. 26-летний украинец был включен в символическую сборную 8-го тура Лиги Жюпиле.

В матче против "Серезьены", сыгранный 10 сентября, украинский форвард отличился двумя голевыми передачами и получил от SofaScore оценку 7.8. Для Романа это были первые результативные действия в составе "черно-синих".

Напомним, этим летом Роман Яремчук перешел из "Бенфики" в "Брюгге".