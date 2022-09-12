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Яремчук попал в символическую сборную тура в чемпионате Бельгии

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Так держать!

Яремчук попал в символическую сборную тура в чемпионате Бельгии

Фото: clubbrugge.be

Новина українською

Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук успешно вернулся в чемпионат Бельгии. 26-летний украинец был включен в символическую сборную 8-го тура Лиги Жюпиле.

В матче против "Серезьены", сыгранный 10 сентября, украинский форвард отличился двумя голевыми передачами и получил от SofaScore оценку 7.8. Для Романа это были первые результативные действия в составе "черно-синих".

Напомним, этим летом Роман Яремчук перешел из "Бенфики" в "Брюгге".

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Яремчук попал в символическую сборную тура в чемпионате Бельгии - изображение 1
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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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