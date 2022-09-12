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Источник: Кортрейк выкупит Сыча у Руха за 3 млн евро

Наши за границей
(2 голосов)

Также львовский клуб получит 20% от последующей продажи игрока

Источник: Кортрейк выкупит Сыча у Руха за 3 млн евро

fcrukh.com

Новина українською

В арендном договоре "Руха" и бельгийского "Кортрейк" присутствует пункт об обязательном выкупе защитника львовян Алексея Сыча.

Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, в конце сезона бельгийский клуб заплатит за 21-летнего футболиста 3 миллиона евро.

Также сделка предусматривает процент от будущей продажи – речь идет о 20%.

Напомним, что Сыч играл за "Рух" с 2020 года, на его счету 18 матчей за основную команду.

Он также является основным правым защитником молодежной сборной Украины.

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В статье: Рух (Львов) Кортрейк Алексей Сыч
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
12.09.2022 в 19:50
Чекаємо нормальних джерел, а не інсайдів від "Зінченко залишається в Манчестер Сіті"
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.09.2022 в 19:34
Супер!
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