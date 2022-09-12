Источник: Кортрейк выкупит Сыча у Руха за 3 млн евро

В арендном договоре " Руха " и бельгийского "Кортрейк" присутствует пункт об обязательном выкупе защитника львовян Алексея Сыча.

Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, в конце сезона бельгийский клуб заплатит за 21-летнего футболиста 3 миллиона евро.

Также сделка предусматривает процент от будущей продажи – речь идет о 20%.

Напомним, что Сыч играл за "Рух" с 2020 года, на его счету 18 матчей за основную команду.

Он также является основным правым защитником молодежной сборной Украины.