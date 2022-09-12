Источник: Кортрейк выкупит Сыча у Руха за 3 млн евро
Также львовский клуб получит 20% от последующей продажи игрока
fcrukh.com
В арендном договоре "
Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганик.
По информации источника, в конце сезона бельгийский клуб заплатит за 21-летнего футболиста 3 миллиона евро.
Также сделка предусматривает процент от будущей продажи – речь идет о 20%.
Напомним, что Сыч играл за "Рух" с 2020 года, на его счету 18 матчей за основную команду.
Он также является основным правым защитником молодежной сборной Украины.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
12.09.2022 в 19:50
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.09.2022 в 19:34
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