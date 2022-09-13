Ракицкий "привез" пенальти и стал худшим в матче против Трабзонспора

В понедельник, 12 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Италии, в котором "Адана Демирспор" на своем поле принимал действующего чемпионата страны "Трабзонспора".

Украинский защитник хозяев Ярослав Ракицкий вернулся в основной состав, отбыв дисквалификацию. На 36-й минуте встречи Ракицкий нарушил правила в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, который реализовал Анастасиос Бакасетас. По итогу команда хозяева поля вырвали победу со счетом 3:2. Украинец стал худшим игроком команды в этом матче по версии WhoScored – 5.8 балла.

После шести сыгранных матчей чемпионата Турции "Адана Демирспор" с 13 очками занимает четвертое место.

Чемпионат Турции. 6-й тур

"Адана Демирспор" – "Трабзонспор" – 3:2

Голы: Родригес, 10, Ндиайе, 55, Акайдин, 90+4 – Бакасетас, 36 (пен.), Бозок, 84