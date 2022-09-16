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Ассист Ярмоленко не помог Аль-Айну избежать поражения

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Команда украинца проиграла в чемпионате ОАЭ

Ассист Ярмоленко не помог Аль-Айну избежать поражения

Фото: alainfcae

Новина українською

В матче 3-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва на выезде уступил "Аль-Джазири" (1:2).

Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 80 минут. На 39-й минуте встречи украинец поучаствовал во взятии ворот соперника, отметившись ассистом на Лабу. Правда, это не помогло его команде выиграть - 1:2 по итогу встречи.

Отметим, что в прошлом туре Ярмоленко забил дебютный гол за эмиратский клуб. После трех туров"Аль-Айн" занимает 5-е место, набрав 4 очка.

"Аль-Джазира" – "Аль-Айн" 2:1

Голы: Рамадан (19), Мабхут (52) – Лаба (39)

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Джазира (ОАЭ) Аль-Айн (ОАЭ)
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