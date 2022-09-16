Ассист Ярмоленко не помог Аль-Айну избежать поражения
Команда украинца проиграла в чемпионате ОАЭ
Фото: alainfcae
В матче 3-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва на выезде уступил "Аль-Джазири" (1:2).
Украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 80 минут. На 39-й минуте встречи украинец поучаствовал во взятии ворот соперника, отметившись ассистом на Лабу. Правда, это не помогло его команде выиграть - 1:2 по итогу встречи.
Отметим, что в прошлом туре Ярмоленко забил дебютный гол за эмиратский клуб. После трех туров"Аль-Айн" занимает 5-е место, набрав 4 очка.
"Аль-Джазира" – "Аль-Айн" 2:1
Голы: Рамадан (19), Мабхут (52) – Лаба (39)
"هداف.. ويا عيناوي لا تخاف"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 15, 2022
لابا كودجو يرتقي ويسجل برأسه هدف التعادل #الجزيرة_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/0JXOKrGX8G
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