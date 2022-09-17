Зинченко – самый дорогой игрок Украины. Transfermarkt обновил цены на футболистов

Портал по оценке стоимости футболистов Transfermarkt обновил цены на игроков из АПЛ. Среди подорожавших – украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Теперь он стоит 32 миллиона евро.

Такая цена – карьерный пик украинца. Раньше он оценивался максимум в 30 миллионов, это было в 2019 году. В последнее время его стоимость и того составляла 25 млн евро. Летом же "Арсенал" заплатил "Ман Сити" за Александра 35 миллионов.

Таким образом, со стоимостью 32 млн, Зинченко стал самым дорогим игроком Украины. За ним расположились Руслан Малиновский (28 млн), Виктор Цыганков (25), Виталий Миколенко (18), Роман Яремчук (15), Михаил Мудрик (15) и Илья Забарный (15).