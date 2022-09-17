Зинченко – самый дорогой игрок Украины. Transfermarkt обновил цены на футболистов
Александр теперь стоит 32 миллиона евро
Фото: CaughtOffside
Портал по оценке стоимости футболистов Transfermarkt обновил цены на игроков из АПЛ. Среди подорожавших – украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Теперь он стоит 32 миллиона евро.
Такая цена – карьерный пик украинца. Раньше он оценивался максимум в 30 миллионов, это было в 2019 году. В последнее время его стоимость и того составляла 25 млн евро. Летом же "Арсенал" заплатил "Ман Сити" за Александра 35 миллионов.
Таким образом, со стоимостью 32 млн, Зинченко стал самым дорогим игроком Украины. За ним расположились Руслан Малиновский (28 млн), Виктор Цыганков (25), Виталий Миколенко (18), Роман Яремчук (15), Михаил Мудрик (15) и Илья Забарный (15).
Популярное сейчас
- Клуб АПЛ вот-вот продадут владельцу команды НХЛ из Лас-Вегаса
- Сборная без Зинченко, Реал и Милан следят за Мудриком. Главные новости за 16 сентября
- Днепр-1 летает, Шахтер отскакивает. А Динамо? Ну, форма у них красивая, это да. Аудиомнение #163
- Ярмоленко включен в символическую сборную тура чемпионата ОАЭ
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО