Александра Лобода: Нюрнберг подпишет контракт с украинским вратарем Богданом Микитенко

Журналистка Александра Лобода рассказала в интервью изданию "Український футбол" о своей работе в немецком "Нюрнберге", а также об украинском вратаре Микитенко, что вскоре подпишет контракт с клубом.

Саша, вы живете и работаете в Нюрнберге. Что входит в ваши нынешние обязанности? Планируются ли какие-то не только социальные, но и медиапроекты "Нюрнберга" с вашим участием?