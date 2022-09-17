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Александра Лобода: Нюрнберг подпишет контракт с украинским вратарем Богданом Микитенко

Наши за границей
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(2 голосов)

Воспитанник Динамо окажется в команде U-19

Александра Лобода: Нюрнберг подпишет контракт с украинским вратарем Богданом Микитенко

Фото: FC Dynamo Kyiv

UA-Футбол
Новина українською

Журналистка Александра Лобода рассказала в интервью изданию "Український футбол" о своей работе в немецком "Нюрнберге", а также об украинском вратаре Микитенко, что вскоре подпишет контракт с клубом.

Саша, вы живете и работаете в Нюрнберге. Что входит в ваши нынешние обязанности? Планируются ли какие-то не только социальные, но и медиапроекты "Нюрнберга" с вашим участием?

"Мои обязанности – социальные проекты, связанные с Украиной и украинцами. Например, большим проектом было пригласить 5 тысяч украинцев на матч "Нюрнберга".

Это было очень круто: до матча и в перерыве все пели "Червону калину", поднимали украинские флаги, знакомились и общались. Атмосфера была невероятной.

Сейчас я готовлю большой аукцион для болельщиков "Нюрнберга" с интересными лотами, у меня уже есть футболка Гюндогана, он является экс-игроком "Нюрнберга", его обожают здесь. Эту футболку мне подарила Влада Зинченко. Андрей Шевченко, Александр Усик подписали мне лоты. А также сборная Германии передала футболку.

Также под моей опекой сейчас экс-игрок академии "Динамо" вратарь Богдан Микитенко. Ему 16 лет. Он прошёл просмотр в команду. На него возлагают большие надежды. Он сейчас тренируется с командой U-19 и должен на днях подписать контракт. Вы также можете с ним пообщаться".

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В статье: Динамо (Киев) Нюрнберг Александра Лобода
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Комментарии (1)
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Gary Busey (Харьков)
17.09.2022 в 13:26
А що, за рідне ДК грати вже не хоче? А як з мовним бар'єром бути?
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