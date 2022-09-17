Александра Лобода: Нюрнберг подпишет контракт с украинским вратарем Богданом Микитенко
Воспитанник Динамо окажется в команде U-19
Фото: FC Dynamo Kyiv
Журналистка Александра Лобода рассказала в интервью изданию "Український футбол" о своей работе в немецком "Нюрнберге", а также об украинском вратаре Микитенко, что вскоре подпишет контракт с клубом.
Саша, вы живете и работаете в Нюрнберге. Что входит в ваши нынешние обязанности? Планируются ли какие-то не только социальные, но и медиапроекты "Нюрнберга" с вашим участием?
"Мои обязанности – социальные проекты, связанные с Украиной и украинцами. Например, большим проектом было пригласить 5 тысяч украинцев на матч "Нюрнберга".
Это было очень круто: до матча и в перерыве все пели "Червону калину", поднимали украинские флаги, знакомились и общались. Атмосфера была невероятной.
Сейчас я готовлю большой аукцион для болельщиков "Нюрнберга" с интересными лотами, у меня уже есть футболка Гюндогана, он является экс-игроком "Нюрнберга", его обожают здесь. Эту футболку мне подарила Влада Зинченко. Андрей Шевченко, Александр Усик подписали мне лоты. А также сборная Германии передала футболку.
Также под моей опекой сейчас экс-игрок академии "Динамо" вратарь Богдан Микитенко. Ему 16 лет. Он прошёл просмотр в команду. На него возлагают большие надежды. Он сейчас тренируется с командой U-19 и должен на днях подписать контракт. Вы также можете с ним пообщаться".
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