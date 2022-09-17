Даниил Игнатенко выйдет в старте Бордо в третий раз подряд
На этот раз украинец сыграет против Дижона
Фото: Foot11
Французский "Бордо" объявил стартовый состав команды на предстоящий матч девятого тура Лиги 2 против "Дижона". Среди игроков есть и Даниил Игнатенко. Примечательно, что украинец пропустил лишь один из последних восьми матчей команды – против "Кевийи Руан", закончившийся победой "Бордо" 4:0.
За семь матчей с Игнатенко в старте команда трижды победила, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Таким образом, с 14 очками в восьми матчах, "Бордо" идет на четвертом месте в таблице Лиги 2.
Стартовый состав "Бордо":
Пуссен – Бокеле, Грегерсен, Барбе, Н’Симба – Игнатенко, Лаку, Франсержиньо – Давиташвили, Баква, Маджа
Voici votre XI de départ pour affronter le @DFCO_Officiel à 15h ! ???? #FCGBDFCO pic.twitter.com/inSevkEsmS— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 17, 2022
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