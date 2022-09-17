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Даниил Игнатенко выйдет в старте Бордо в третий раз подряд

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На этот раз украинец сыграет против Дижона

Даниил Игнатенко выйдет в старте Бордо в третий раз подряд

Фото: Foot11

UA-Футбол
Новина українською

Французский "Бордо" объявил стартовый состав команды на предстоящий матч девятого тура Лиги 2 против "Дижона". Среди игроков есть и Даниил Игнатенко. Примечательно, что украинец пропустил лишь один из последних восьми матчей команды – против "Кевийи Руан", закончившийся победой "Бордо" 4:0.

За семь матчей с Игнатенко в старте команда трижды победила, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Таким образом, с 14 очками в восьми матчах, "Бордо" идет на четвертом месте в таблице Лиги 2.

Стартовый состав "Бордо":

Пуссен – Бокеле, Грегерсен, Барбе, Н’Симба – Игнатенко, Лаку, Франсержиньо – Давиташвили, Баква, Маджа

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко
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