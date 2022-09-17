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Кухаревич дебютирует в стартовом составе Хиберниана в матче Шотландской Премьер-лиги

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Кухаревич дебютирует в стартовом составе Хиберниана в матче Шотландской Премьер-лиги

Фото: Oud-Heverlee Leuven

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич закрыл все вопросы с документами и, наконец, сможет полноценно выступать за шотландский "Хиберниан". Он впервые попал в заявку своей новой команды и сразу же выйдет в основном составе на матч против "Абердина".

Отметим, что это уже восьмой тур тамошней Премьер-лиги. Сейчас Хиберниан идет на восьмом месте (из 12), а “Абердин” замыкает тройку лидеров.

Напомним, что Кухаревич выступает за "Хиберниан" на правах аренды из "Труа", которая рассчитана до конца этого сезона.

Начало матча запланировано на 17:00.

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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