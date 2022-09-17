Кухаревич дебютирует в стартовом составе Хиберниана в матче Шотландской Премьер-лиги
Сразу в бой
Фото: Oud-Heverlee Leuven
Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич закрыл все вопросы с документами и, наконец, сможет полноценно выступать за шотландский "Хиберниан". Он впервые попал в заявку своей новой команды и сразу же выйдет в основном составе на матч против "Абердина".
Today's Hibs team news! ????????#cinchPrem • #GGTTH pic.twitter.com/797cmqhPCq— Hibernian Football Club (@HibernianFC) September 17, 2022
Отметим, что это уже восьмой тур тамошней Премьер-лиги. Сейчас Хиберниан идет на восьмом месте (из 12), а “Абердин” замыкает тройку лидеров.
Напомним, что Кухаревич выступает за "Хиберниан" на правах аренды из "Труа", которая рассчитана до конца этого сезона.
Начало матча запланировано на 17:00.
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