Кухаревич отметился первым голевым действием за Хиберниан в дебютном же матче

Для украинского нападающего "Хиберниана" матч против "Абердина" стал дебютным в новой команде. Кроме того, что он вышел с первых минут, в середине второго тайма форвард записал в свой актив голевую передачу.

"Хиберниан" пропустил уже на третьей минуте, однако после удаления защитника "Абердина" Скейлса сумел трижды расписаться в воротах соперника. Одним из соавторов третьего гола стал как раз Кухаревич – он ассистировал на Кэмпбелла, который этим голом оформил дубль.

В общей сложности Николай провел на поле 86 минут и был заменен другим 21-летним нападающим Момодом Боджангом.

В итоге матч завершился со счётом 3:1. Благодаря трем набранным очкам "Хиберниан" поднялся с восьмой на четвертую позицию Шотландской Премьер-лиги.

Отметим, что Кухаревич выступает за "Хиберниан" на правах аренды из французского "Труа". Соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона.