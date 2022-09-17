Кухаревич отметился первым голевым действием за Хиберниан в дебютном же матче
Помог своей команде победить
Getty Images/Global Images Ukraine
Для украинского нападающего "Хиберниана" матч против "Абердина" стал дебютным в новой команде. Кроме того, что он вышел с первых минут, в середине второго тайма форвард записал в свой актив голевую передачу.
"Хиберниан" пропустил уже на третьей минуте, однако после удаления защитника "Абердина" Скейлса сумел трижды расписаться в воротах соперника. Одним из соавторов третьего гола стал как раз Кухаревич – он ассистировал на Кэмпбелла, который этим голом оформил дубль.
В общей сложности Николай провел на поле 86 минут и был заменен другим 21-летним нападающим Момодом Боджангом.
В итоге матч завершился со счётом 3:1. Благодаря трем набранным очкам "Хиберниан" поднялся с восьмой на четвертую позицию Шотландской Премьер-лиги.
Отметим, что Кухаревич выступает за "Хиберниан" на правах аренды из французского "Труа". Соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона.
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