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Ракицкий заработал уже второе удаление в этом сезоне чемпионата Турции

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И снова прямая красная

Ракицкий заработал уже второе удаление в этом сезоне чемпионата Турции

Офіціційний сайт Аданадеміспора/Автор невідомий

Новина українською

Игрок с украинским паспортом Ярослав Ракицкий снова был удален в матче чемпионата Турции. На этот раз защитник "Аданадемирспора" увидел перед собой красный свет на 39-й минуте встречи против "Антальяспора".

Это уже второе удаление для Ракицкого в этом сезоне. 22 августа он не доиграл матч против "Фенербахче", увидев перед собой красный свет.

В итоге "Аданадемиспор" победил в гостях "Антальяспор" со счетом 3:0. Кстати, один из голов забил бывший игрок киевского "Динамо" Юнес Беланда. Также отметим, что у "Антальяспора" тоже было удаление.

Добавим, что “Адана” на данный момент лидирует в чемпионате Турции.

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В статье: Ярослав Ракицкий
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