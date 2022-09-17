Ракицкий заработал уже второе удаление в этом сезоне чемпионата Турции
И снова прямая красная
Офіціційний сайт Аданадеміспора/Автор невідомий
Игрок с украинским паспортом Ярослав Ракицкий снова был удален в матче чемпионата Турции. На этот раз защитник "Аданадемирспора" увидел перед собой красный свет на 39-й минуте встречи против "Антальяспора".
Это уже второе удаление для Ракицкого в этом сезоне. 22 августа он не доиграл матч против "Фенербахче", увидев перед собой красный свет.
В итоге "Аданадемиспор" победил в гостях "Антальяспор" со счетом 3:0. Кстати, один из голов забил бывший игрок киевского "Динамо" Юнес Беланда. Также отметим, что у "Антальяспора" тоже было удаление.
Добавим, что “Адана” на данный момент лидирует в чемпионате Турции.
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