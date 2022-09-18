  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Адана Демирспор: После удаления Ракицкого мы начали играть в ту игру, в которую хотели
В тренде

Тренер Адана Демирспор: После удаления Ракицкого мы начали играть в ту игру, в которую хотели

Наши за границей
(1 голосов)

Символично

Тренер Адана Демирспор: После удаления Ракицкого мы начали играть в ту игру, в которую хотели

Фото: facebook.com/AdsKulubu

Новина українською

Главный тренер "Адана Демирспор" Виченцо Монтелла прокомментировал победу над "Антальяспором" (3:0):

“Мы играли медленно, и у нас были проблемы. После того, как мы получили красную карточку, мы начали играть в ту игру, которую хотели. Мы больше владели мячом и играли быстро. Это очень важная и ценная победа», – сказал Монтелла.

Отметим, что Ярослав Ракицкий был удален в том матче в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу Аданы. Это была его уже вторая красная карточка в этом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Адана Демирспор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
trtspor

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.09.2022 в 08:55
Все вірно, костолома прибрали - і пішла гра.Той елемент вже пристаркуватий встигати за швидкісними діями суперників
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде