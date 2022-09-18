Тренер Адана Демирспор: После удаления Ракицкого мы начали играть в ту игру, в которую хотели
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Фото: facebook.com/AdsKulubu
Главный тренер "Адана Демирспор" Виченцо Монтелла прокомментировал победу над "Антальяспором" (3:0):
“Мы играли медленно, и у нас были проблемы. После того, как мы получили красную карточку, мы начали играть в ту игру, которую хотели. Мы больше владели мячом и играли быстро. Это очень важная и ценная победа», – сказал Монтелла.
Отметим, что Ярослав Ракицкий был удален в том матче в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу Аданы. Это была его уже вторая красная карточка в этом сезоне.
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Источник:trtspor
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.09.2022 в 08:55
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