Тренер Адана Демирспор: После удаления Ракицкого мы начали играть в ту игру, в которую хотели

Главный тренер "Адана Демирспор" Виченцо Монтелла прокомментировал победу над "Антальяспором" (3:0):

“Мы играли медленно, и у нас были проблемы. После того, как мы получили красную карточку, мы начали играть в ту игру, которую хотели. Мы больше владели мячом и играли быстро. Это очень важная и ценная победа», – сказал Монтелла.

Отметим, что Ярослав Ракицкий был удален в том матче в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу Аданы. Это была его уже вторая красная карточка в этом сезоне.