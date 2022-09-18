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Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Брентфорда, несмотря на слова Артеты

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Все-таки повреждение

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Брентфорда, несмотря на слова Артеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета накануне поединка против "Брентфорда" на предматчевой пресс-конференции неоднозначно ответил на вопросы журналистов относительно травмы Александра Зинченко. Однако украинский универсал все-таки не попал в заявку на эту встречу.

Место на левом фланге обороны "канониров" будет за Кираном Тирни. Также на скамейке для запасных появился 15-летний игрок Итан Нванери.

Поединок между Брентфордом и Арсеналом начнется в 14:00. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд Александр Зинченко
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