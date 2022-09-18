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Миколенко выйдет в старте на матч АПЛ против Вест Хэма

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Миколенко выйдет в старте на матч АПЛ против Вест Хэма

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках восьмого тура АПЛ на "Гудисон Парк" встретятся "Эвертон" и "Вест Хэм". Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард снова внес в стартовый состав украинского левого защитника Виталия Миколенко.

Это уже седьмое подряд появление в старте для Миколенко в этом розыгрыше АПЛ. Если учитывать в целом целый сезон, то он пропускал только поединок Кубка лиги против "Флитвуда".

Отметим, что перед этим матчем "Эвертон" и "Вест Хэм" с четырьмя очками в активе каждого расположились на 17-й и 18-й позиции соответственно.

Встреча между командами начнется в 16.15. За текстовой трансляцией матча можно будет следить на UA-Футбол>>>.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко
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