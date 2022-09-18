Малиновский начнет матч против Ромы в запасе
Во всех прошлих турах Руслан принимал участие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграет на выезде с "Ромой". Начало встречи – 19:00.
Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом своей команды на этот поединок. Украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет данную игру на скамейке запасных.
В текущем сезоне чемпионата Италии 29-летний хавбек принял участие в 6 матчах, в которых забил 1 гол и оформил 1 ассист.
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