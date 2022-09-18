Малиновский начнет матч против Ромы в запасе

В рамках 7-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграет на выезде с "Ромой". Начало встречи – 19:00.

Главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом своей команды на этот поединок. Украинский полузащитник Руслан Малиновский начнет данную игру на скамейке запасных.

В текущем сезоне чемпионата Италии 29-летний хавбек принял участие в 6 матчах, в которых забил 1 гол и оформил 1 ассист.