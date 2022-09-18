Яремчук – в старте на матч против Стандарда. Соболь – на скамейке запасных

Бельгийский "Брюгге" объявил стартовый состав команды на предстоящий матч против льежского "Стандарда". В основе выйдет украинский нападающий Роман Яремчук, на скамейке же начнет игру другой украинец – защитник Эдуард Соболь.

Примечательно, что вчера УАФ объявила о том, что фулбек не примет участие в матчах сборной Украины из-за травмы. Сообщалось, что Соболь получил повреждение на тренировке "Брюгге" и пропустит ближайшие две недели. В том числе и матчи сборной Украины в Лиге Наций.

Стартовый состав "Брюгге":

Миньоле – Одои, Мехеле, Силла, Мейер – Оньедика, Нильсен, Ванакен – Сков Ольсен, Сова, Яремчук

Запасные "Брюгге":

Ламмерс, Шинтон, Соболь, Боята, Баланта, Одур, Сандра, Хутгла, Ларин, Нуса