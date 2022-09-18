Яремчук – в старте на матч против Стандарда. Соболь – на скамейке запасных
УАФ вчера сообщила, что у Эдуарда – травма
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский "Брюгге" объявил стартовый состав команды на предстоящий матч против льежского "Стандарда". В основе выйдет украинский нападающий Роман Яремчук, на скамейке же начнет игру другой украинец – защитник Эдуард Соболь.
Примечательно, что вчера
Стартовый состав "Брюгге":
Миньоле – Одои, Мехеле, Силла, Мейер – Оньедика, Нильсен, Ванакен – Сков Ольсен, Сова, Яремчук
Запасные "Брюгге":
Ламмерс, Шинтон, Соболь, Боята, Баланта, Одур, Сандра, Хутгла, Ларин, Нуса
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