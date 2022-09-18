Виталий Миколенко укрыл замерзшего ребенка перед матчем с Вест Хэмом. Милое видео из АПЛ

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сегодня вышел в стартовом составе на матч АПЛ против "Вест Хэма". Победу в игре со счетом 1:0 одержала команда украинца, а сам фулбек отыграл все 90 минут.

Примечательно, что перед матчем Миколенко сделал красивый поступок, укрыв ребенка, который вывел "Эвертон" на игру, от холодного ветра. Виталий отдал ей кофту, в которой вышел на поле "Гудисон Парка".