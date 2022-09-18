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Виталий Миколенко укрыл замерзшего ребенка перед матчем с Вест Хэмом. Милое видео из АПЛ

Наши за границей
(4 голосов)

Красивый поступок украинца

Виталий Миколенко укрыл замерзшего ребенка перед матчем с Вест Хэмом. Милое видео из АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сегодня вышел в стартовом составе на матч АПЛ против "Вест Хэма". Победу в игре со счетом 1:0 одержала команда украинца, а сам фулбек отыграл все 90 минут.

Примечательно, что перед матчем Миколенко сделал красивый поступок, укрыв ребенка, который вывел "Эвертон" на игру, от холодного ветра. Виталий отдал ей кофту, в которой вышел на поле "Гудисон Парка".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.09.2022 в 22:51
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