Виталий Миколенко укрыл замерзшего ребенка перед матчем с Вест Хэмом. Милое видео из АПЛ
Красивый поступок украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сегодня вышел в стартовом составе на матч АПЛ против "Вест Хэма". Победу в игре со счетом 1:0 одержала команда украинца, а сам фулбек отыграл все 90 минут.
Mykolenko ???? pic.twitter.com/7pYUcIxC5D— RJ (@tulni) September 18, 2022
Примечательно, что перед матчем Миколенко сделал красивый поступок, укрыв ребенка, который вывел "Эвертон" на игру, от холодного ветра. Виталий отдал ей кофту, в которой вышел на поле "Гудисон Парка".
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.09.2022 в 22:51
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