Алексей Сыч дебютирует за Кортрейк
Первый матч украинского защитника в Бельгии
Фото: ФК "Рух"
Украинский правый защитник Алексей Сыч сегодня дебютирует за бельгийский "Кортрейк". Фулбек попал в стартовый состав команды на гостевой матч против "Андерлехта".
Украинец был арендован "Кортрейком" у львовского "Руха" шестого сентября. Согласно информации портала Transfermarkt, бельгийский клуб заплатил за годовую аренду Сыча 50 тысяч евро.
Ранее также сообщалось, что в соглашении между клубами прописана цена выкупа Алексея – 3 миллиона евро. Помимо этого, "Рух" также получит 20 процентов от будущей продажи украинского защитника.
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