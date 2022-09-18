Алексей Сыч дебютирует за Кортрейк

Украинский правый защитник Алексей Сыч сегодня дебютирует за бельгийский "Кортрейк". Фулбек попал в стартовый состав команды на гостевой матч против "Андерлехта".

Украинец был арендован "Кортрейком" у львовского "Руха" шестого сентября. Согласно информации портала Transfermarkt, бельгийский клуб заплатил за годовую аренду Сыча 50 тысяч евро.

Ранее также сообщалось, что в соглашении между клубами прописана цена выкупа Алексея – 3 миллиона евро. Помимо этого, "Рух" также получит 20 процентов от будущей продажи украинского защитника.