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Алексей Сыч дебютирует за Кортрейк

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Первый матч украинского защитника в Бельгии

Алексей Сыч дебютирует за Кортрейк

Фото: ФК "Рух"

UA-Футбол
Новина українською

Украинский правый защитник Алексей Сыч сегодня дебютирует за бельгийский "Кортрейк". Фулбек попал в стартовый состав команды на гостевой матч против "Андерлехта".

Украинец был арендован "Кортрейком" у львовского "Руха" шестого сентября. Согласно информации портала Transfermarkt, бельгийский клуб заплатил за годовую аренду Сыча 50 тысяч евро.

Ранее также сообщалось, что в соглашении между клубами прописана цена выкупа Алексея – 3 миллиона евро. Помимо этого, "Рух" также получит 20 процентов от будущей продажи украинского защитника.

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В статье: Рух (Львов) Кортрейк Алексей Сыч
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