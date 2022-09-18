Эдуард Соболь сыграл за Брюгге. УАФ считает, что у игрока травма
В матче также принял участие Роман Яремчук
Фото: Gazet van Antwerpen
Украинский левый защитник "Брюгге" Эдуард Соболь сегодня вышел на замену на 71 минуте игры против "Стандарда". Ранее УАФ объявила, что у украинца – травма, и он пропустит две недели из-за восстановления.
Таким образом, Соболь бы не принял участие в играх сборной Украины против Шотландии и Армении в рамках Лиги Наций. Ранее похожая история произошла с Александром Зинченко из "Арсенала". Микель Артета заявлял, что украинец может сыграть за клуб несмотря на сообщения из Украины о травме. Однако против "Брентфорда" Зинченко все же не вышел на поле.
Помимо Соболя, за "Брюгге" сегодня также сыграл нападающий Роман Яремчук. В отличии от Эдуарда, он появился в стартовом составе клуба, но был заменен уже на 60 минуте. Результативных действий форвард не сделал.
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