Пресс-атташе сборной: Выход Соболя на поле стал для нас неожиданностью
Несмотря на травму
Пресс-атташе национальной сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал выход на замену на 71 минуте игры против "Стандарда" Эдуарда Соболя, несмотря на заявленную ранее травму.
"Его выход на поле стал для нас сегодня неожиданностью. Вчера он позвонил главному тренеру и сказал, что у него повреждение, он нуждается в операции и не сможет принять участие в сборе.
Может быть, врач клуба ему разрешил сегодня сыграть? Нам об этом неизвестно", – рассказал Глывинский.
Напомним, ранее УАФ объявила, что у украинца – травма, и он пропустит две недели из-за восстановления.
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Источник:FanDay
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