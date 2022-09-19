Соболь объяснил, почему сыграл за Брюгге, хотя не приедет в сборную
Футболист разъяснил ситуацию со своей травмой
Фото: Ю.Юрьев
Вчерашний выход на замену в игре "Брюгге" Эдуарда Соболя в сочетании с предварительным уведомлением о невозможности защитника помочь сборной Украины в сентябрьских матчах Лиги наций вызвал немалый общественный резонанс.
Следовательно, сам игрок решил разъяснить ситуацию для того, чтобы избежать недоразумений:
— Уже месяц я ощущаю дискомфорт в области паха. После обследования у меня была обнаружена гематома. Клубные медики ожидали, что эта проблема решится раньше, но так не произошло. И вот буквально вчера главный врач "Брюгге" сказал мне, что для того, чтобы избежать возможных осложнений в будущем, необходимо выкачать кровь из пораженной зоны.
После такой процедуры я не смогу тренироваться как минимум пять дней. Именно эту информацию я сразу сообщил главному тренеру национальной команды Александру Петракову. Понятно, что возвращение в тренировочный процесс всего за два дня до заключительного, третьего матча Лиги наций (и это в случае, если заживление будет происходить без осложнений) делает мои шансы принять участие в игре скудными.
Но хочу подчеркнуть — я готов даже после процедуры приехать в лагерь сборной и ждать, пока рана заживает, даже не имея возможности тренироваться. Александр Васильевич, поняв суть вопроса, сказал, что в этих матчах я не смогу помочь сборной, что соответствует действительности. Как бы ни досадно мне было это осознавать...
— Однако вчера ты вышел на замену в поединке "Брюгге"…
— Сейчас эта проблема влечет за собой ощутимый дискомфорт, однако в случае необходимости я могу выйти на поле. Потому главный тренер внес меня в заявку и выпустил на заключительные 20 минут игры.
Однако врачи настаивают на удалении гематомы, говоря, что в дальнейшем могут быть осложнения. Диагноз клубного врача я дал врачам сборной, и они согласились с этим, оценив возможные риски и последствия. Мне просто необходимо сделать эту процедуру для того, чтобы продолжить играть в футбол, - отметил Соболь.
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