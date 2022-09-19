Маркевич: Нужно навсегда забыть игроков, которые выступают за российские или белорусские клубы
Мирон Богданович всегда мог выразиться точно и правильно
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный украинский специалист, экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно массового перехода украинских футболистов в иностранные чемпионаты.
"Массовый переход наших футболистов можно объяснить их желанием продолжать свою карьеру.
Но нам нужно навсегда забыть тех игроков, которые выступают или тренируют российские клубы.
Не стоит также беспокоиться о судьбе тех ребят, которые уехали в Беларусь", - сказал Маркевич.
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Источник:Експрес
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