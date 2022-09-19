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Ребров: Работа в УАФ? Я пока не готов быть функционером

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер пока что не хочет быть функционером

Ребров: Работа в УАФ? Я пока не готов быть функционером

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров отказался от гипотетической возможности возглавить УАФ. Коуч не хочет быть функционером.

- Если бы вам предложили возглавить УАФ, вы бы согласились? Поступали такие предложения?

- УАФ - это что?

- Украиская ассоциация футбола.

- А. Думаю, я пока не готов быть функционером. Мне нравится моя работа, мне нравится работать тренером.

Если мне скажут, что мне нужно там работать, что я нужен нашей стране в этой должности, то, конечно, я подумаю. Смотря кто об этом скажет.

Но сейчас мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Думаю, я более полезен нашей стране тем, чем я занимаюсь сейчас.

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В статье: Сергей Ребров УАФ
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Источник:
24 канал

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