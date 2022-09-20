Ребров: Если кто-то интересуется Ребровым, то должен выходить на клуб Аль-Айн

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров высказался о потенциальной работе в сборной Украины .

"Если клубы интересуются тренером Ребровым, то, в первую очередь, они должны задать вопрос "Аль-Айну." Я принадлежу "Аль-Айну, " я не принадлежу себе. Я не свободный агент сейчас и не могу прийти в "Аль-Айн" и расторгнуть просто контракт.

У меня есть действующий контракт. Когда он закончится, я буду свободным агентом и буду вправе выбирать место своей работы. Место работы я выбрал год назад, и я работаю здесь. Мое желание — я с удовольствием бы работал в Украине. Сейчас у меня есть действующий контракт и если кто-то очень сильно интересуется тренером Ребровым, то должен выходить на клуб "Аль-Айн" и договариваться.

Для любого тренера работать в национальной сборной Украины, особенно сейчас, это очень престижно. Это отдать долг стране, которая тебе воспитала, сделала тебя человеком. И я на 100% уверен, любой украинский тренер, которому предложат работать в сборной Украины, он не откажется. Вопрос стоит не в деньгах или в каких-то очень комфортных условиях… Я с удовольствием работал бы в сборной.

Сейчас положительная работа в сборной Украины придаст уверенности нашим солдатам, нашим людям, которые страдают из-за этой войны. Думаю, что футбол это тот элемент нашей жизни, который может отвлечь людей от войны, который может поднять патриотический дух и может действительно поднять уровень нашей нации. Если мы будем успешно играть футбол в Европе и в мире, то это поднимет очень сильно дух наших людей и на передовой, и в Украине, и тех людей, которые выехали", - сказал Ребров.