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Ребров: Ярмоленко шел не в Эмираты, а ко мне

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Дело не в клубе

Ребров: Ярмоленко шел не в Эмираты, а ко мне

Фото: alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал об адаптации украинского вингера Андрея Ярмоленко в эмиратском клубе.

– В ОАЭ такой чемпионат, что играть при жаре +41-42 градусов не так просто. Ярмоленко приехал сюда. Он старается, я вижу, как он работает на тренировках. У него пробег больше чем у любого другого футболиста "Аль-Айна".

Как проходила коммуникация по его переходу в "Аль-Айн"?

– Да какая коммуникация. Меня спросили: "Тебе нужен Ярмоленко?". Я ответил: "Конечно". Просто были кандидаты на позицию, а Андрей был для меня №1 среди них. Я знаю его способности, возможности и потенциал, несмотря на не регулярную игровую практику в последнее время. Уверен, он проявит себя здесь.

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Не рано он отправился в ОАЭ?

– Это нужно не у меня спрашивать. Нужно понимать, какие у Андрея были предложения в Европе, и были ли они вообще. Сумма контракта не стоит для него на первом месте. Он шел не в Эмираты, он шел ко мне, потому что он знает мои принципы работы. Я абсолютно не разочаровался в нем, а вижу в нем перспективу и будущее этой команды.

В прессе кричат, что у него была куча вариантов, но сам он об этом не рассказывал. Выбор делал он и его семья, — сказал Ребров.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
24 канал

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