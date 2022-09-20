Роман Зозуля открыл сбор на Байрактар: История не нова и не оригинальна, зато насколько эффективна
Все хотят приблизить долгожданную победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роман Зозуля совместно с посольством Украины в Испании и неназванными футболистами
"Поэтому совместно с украинской диаспорой в Испании, посольством Украины в Испании и моими друзьями футболистами мы открываем сбор на Байрактар. История не нова и не оригинальна, зато насколько эффективна в борьбе против потусторонней нечисти", - написал Зозуля в Фейсбук.
Последним клубом Зозули была "Фуэнлабрада", откуда он ушел по истечению контракта летом 2021 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УАФ заплатила штраф из-за жалобы россиян на Петракова
- Тренер сборной Германии считает ошибочным решение провести ЧМ в Катаре
- Переброска подлодок и бойкоты от ЧВК. ISW и разведка Британии – про нервные действия армии РФ
- Тренер Адана Демирспор: После удаления Ракицкого мы начали играть в ту игру, в которую хотели
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти