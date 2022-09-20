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Роман Зозуля открыл сбор на Байрактар: История не нова и не оригинальна, зато насколько эффективна

Наши за границей
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Все хотят приблизить долгожданную победу

Роман Зозуля открыл сбор на Байрактар: История не нова и не оригинальна, зато насколько эффективна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роман Зозуля совместно с посольством Украины в Испании и неназванными футболистами открыл сбор на Байрактар. Об этом украинец заявил у себя на странице в Фейсбук.

"Поэтому совместно с украинской диаспорой в Испании, посольством Украины в Испании и моими друзьями футболистами мы открываем сбор на Байрактар. История не нова и не оригинальна, зато насколько эффективна в борьбе против потусторонней нечисти", - написал Зозуля в Фейсбук.

Последним клубом Зозули была "Фуэнлабрада", откуда он ушел по истечению контракта летом 2021 года.

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В статье: Роман Зозуля война с Россией Байрактар
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