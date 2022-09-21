Чигринский в очередной раз попал в рейтинг худших трансферов в истории Барселоны

Известный футбольный ресурс Goal.com составил рейтинг из 15 худших, по мнению издания, трансферов в истории " Барселоны ".

В очередной раз попал в такие рейтинги и украинский защитник Дмитрий Чигринский. В этом рейтинге он на седьмом.

Напомним, что летом 2009 года перешел из "Шахтера" за 25 миллионов евро, а год спустя вернулся обратно всего за 15 миллионов.

Топ-15 худших трансферов в истории "Барселоны":

1. Филиппе Коутиньо (перешёл из "Ливерпуля" за € 120+40 млн);

2. Антуан Гризманн ("Атлетико" за € 120 млн);

3. Златан Ибрагимович ("Интер" за € 69,5 млн);

4. Мартин Брейтуэйт ("Леганес" за € 18 млн);

5. Миралем Пьянич ("Ювентус", обмен на Артура);

6. Кейррисон ("Палмейрас" за € 14 млн);

7. Дмитрий Чигринский ("Шахтёр" за € 25 млн);

8. Александр Глеб ("Арсенал" за € 17 млн);

9. Джованни ("Крузейро" за € 18 млн);

10. Андре Гомеш ("Валенсия" за € 35 млн);

11. Александр Сонг ("Арсенал" € за 18 млн);

12. Кристоф Дюгарри ("Милан");

13. Дуглас Перейра (из "Сан-Паулу" за € 4 млн);

14. Нелсон Семеду ("Бенфика" за € 30 млн);

15. Эммануэль Пети ("Арсенал").