Чигринский в очередной раз попал в рейтинг худших трансферов в истории Барселоны
Тот трансфер еще долго будут вспоминать
Известный футбольный ресурс Goal.com составил рейтинг из 15 худших, по мнению издания, трансферов в истории "
В очередной раз попал в такие рейтинги и украинский защитник Дмитрий Чигринский. В этом рейтинге он на седьмом.
Напомним, что летом 2009 года перешел из "Шахтера" за 25 миллионов евро, а год спустя вернулся обратно всего за 15 миллионов.
Топ-15 худших трансферов в истории "Барселоны":
1. Филиппе Коутиньо (перешёл из "Ливерпуля" за € 120+40 млн);
2. Антуан Гризманн ("Атлетико" за € 120 млн);
3. Златан Ибрагимович ("Интер" за € 69,5 млн);
4. Мартин Брейтуэйт ("Леганес" за € 18 млн);
5. Миралем Пьянич ("Ювентус", обмен на Артура);
6. Кейррисон ("Палмейрас" за € 14 млн);
7. Дмитрий Чигринский ("Шахтёр" за € 25 млн);
8. Александр Глеб ("Арсенал" за € 17 млн);
9. Джованни ("Крузейро" за € 18 млн);
10. Андре Гомеш ("Валенсия" за € 35 млн);
11. Александр Сонг ("Арсенал" € за 18 млн);
12. Кристоф Дюгарри ("Милан");
13. Дуглас Перейра (из "Сан-Паулу" за € 4 млн);
14. Нелсон Семеду ("Бенфика" за € 30 млн);
15. Эммануэль Пети ("Арсенал").
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