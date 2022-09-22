Зинченко: В Арсенале молодая команда, ребята голодны до побед
Алекс сравнил атмосферу в Арсенале и Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник
– Есть ли разница в микроклимате в "Манчестер Сити" и "Арсенале"?
– По поводу коллективов не могу сказать, что есть большая разница, ведь в "Арсенале" достаточно молодая команда. Отлично знал некоторых ребят, много против кого играл. Они голодны до побед. Уже не раз говорил, что эта команда молодая, но есть и опытные игроки – этот сплав может помочь добиться успехов уже в этом сезоне.
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Источник:http://ua.tribuna.com
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