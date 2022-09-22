Зинченко: В Арсенале молодая команда, ребята голодны до побед

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в эфире MEGOGO рассказал об атмосфере в "Арсенале" и сравнил ее с периодом пребывания в "Манчестер Сити".

– Есть ли разница в микроклимате в "Манчестер Сити" и "Арсенале"?

– По поводу коллективов не могу сказать, что есть большая разница, ведь в "Арсенале" достаточно молодая команда. Отлично знал некоторых ребят, много против кого играл. Они голодны до побед. Уже не раз говорил, что эта команда молодая, но есть и опытные игроки – этот сплав может помочь добиться успехов уже в этом сезоне.