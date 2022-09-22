Официально: Дженоа расторг контракт с Андреем Шевченко
Украинский коуч может искать новое место работы
Getty Images / Global Images Ukraine
"Дженоа" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с украинским тренером Андреем Шевченко. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.
45-летний Шевченко возглавил итальянский клуб в ноябре 2021 года, но был отстранен от работы уже в январе 2022-го. Все это время его контракт, рассчитанный до 2024 года, с генуэзцами продолжал действовать. Под его руководством команда провела 11 матчей: 1 победа, 3 ничьих и 7 поражений.
В январе была информация, что Шевченко и его тренерский штаб могут получить около 20 млн евро компенсации за досрочный разрыв контракта. Также сообщалось, что специалист продолжал получать зарплату в команде.
По итогам минувшего сезона клуб вылетел в Серию В.
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