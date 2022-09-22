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Проработал 10 дней. Левадия прекратила сотрудничество с Калиниченко

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Проработал 10 дней. Левадия прекратила сотрудничество с Калиниченко

Новина українською

Эстонская "Левадия" прекратила сотрудничество с главным тренером команды Максимом Калиниченко.

Украинский специалист принял команду 12 сентября, а покинул клуб 22-го. То есть, проработал 10 дней.

Калиниченко провел у руля команды лишь один официальный матч, в котором проиграл "Курессааре" (2:3).

Президент "Левадии" Виктор Левада пояснил причины такого решения: "В последние дни мы провели переговоры как с игроками, так и с тренерами. В результате анализа мы пришли к выводу, что в этих условиях трудно достичь целей, которые мы вместе поставили. Желаю Максиму успехов в будущем".

Исполнять обязанности главного тренера временно будет ассистент Калиниченко Никита Андреев.

За свою игровую карьеру Калиниченко сыграл 47 матчей и забил 7 голов в составе сборной Украины в период с 2002 по 2011 годы. В 2006 году он дошел до четвертьфинала чемпионата мира со сборной Украины. На клубном уровне Калиниченко выступал за "Днепр", "Спартак" и "Таврию".

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В статье: Максим Калиниченко ФКИ Левадия (Таллинн)
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