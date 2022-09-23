СМИ: Лунин заинтересовал Баварию

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов немецкой " Баварии ".

Об этом сообщает Todofichajes.com.

Баварцы активно ищут подмену 36-летнему Нойеру, однако проблема в том, что топовые голкиперы не хотят сидеть за спиной Мануэлся и ждать, когда он повесит перчатки на гвоздь.

Поэтому мюнхенцы задумались над приглашением более молодого вратаря который смог бы сидеть за спиной Нойера и обратили внимание на 23-летнего Андрея Лунина, который остается стабильно вторым в "Реале".

При этом украинец не единственный в списке претендентов. Изначально "Бавария" была склонна отдать предпочтение немецкому голкиперу, но пока что не нашла подходящего варианта, поэтому и обратила внимание на украинца.

Отметим, что Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще летом 2018 года, но с тех пор сыграл в составе мадридцев лишь 5 матчей.