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СМИ: Лунин заинтересовал Баварию

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Баварцы ищут замену 36-летнему Нойеру

СМИ: Лунин заинтересовал Баварию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов немецкой "Баварии".

Об этом сообщает Todofichajes.com.

Баварцы активно ищут подмену 36-летнему Нойеру, однако проблема в том, что топовые голкиперы не хотят сидеть за спиной Мануэлся и ждать, когда он повесит перчатки на гвоздь.

Поэтому мюнхенцы задумались над приглашением более молодого вратаря который смог бы сидеть за спиной Нойера и обратили внимание на 23-летнего Андрея Лунина, который остается стабильно вторым в "Реале".

При этом украинец не единственный в списке претендентов. Изначально "Бавария" была склонна отдать предпочтение немецкому голкиперу, но пока что не нашла подходящего варианта, поэтому и обратила внимание на украинца.

Отметим, что Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще летом 2018 года, но с тех пор сыграл в составе мадридцев лишь 5 матчей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Todofichajes

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