СМИ: Лунин заинтересовал Баварию
Баварцы ищут замену 36-летнему Нойеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов немецкой "
Об этом сообщает Todofichajes.com.
Баварцы активно ищут подмену 36-летнему Нойеру, однако проблема в том, что топовые голкиперы не хотят сидеть за спиной Мануэлся и ждать, когда он повесит перчатки на гвоздь.
Поэтому мюнхенцы задумались над приглашением более молодого вратаря который смог бы сидеть за спиной Нойера и обратили внимание на 23-летнего Андрея Лунина, который остается стабильно вторым в "Реале".
При этом украинец не единственный в списке претендентов. Изначально "Бавария" была склонна отдать предпочтение немецкому голкиперу, но пока что не нашла подходящего варианта, поэтому и обратила внимание на украинца.
Отметим, что Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще летом 2018 года, но с тех пор сыграл в составе мадридцев лишь 5 матчей.
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